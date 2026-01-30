Россиянам рассказали, как понять, что к камере компьютера подключились посторонние

По словам специалиста, определить такой доступ напрямую довольно сложно. В большинстве случаев пользователь может заметить его только по косвенным признакам.

Одним из очевидных сигналов является самопроизвольное загорание индикатора камеры, когда владелец устройства не использует видеосвязь и не запускал соответствующие приложения.

«Также насторожить может активность системы без видимых причин. Например, резкое включение вентилятора, сообщения о том, что камера занята другим приложением, или наличие неизвестных программ с доступом к устройствам ввода», — отметил эксперт.

Зыков подчеркнул, что программные средства контроля не дают стопроцентной гарантии безопасности. Даже при использовании антивирусов и актуальной операционной системы вредоносное ПО может маскироваться под легитимные процессы или использовать уязвимости в стороннем программном обеспечении.

Самым надежным и универсальным способом защиты приватности остается физическое закрытие веб-камеры. Использование специальной шторки, наклейки или даже обычного пластыря полностью исключает возможность визуального наблюдения независимо от того, скомпрометирована система или нет.