Россиянам рассказали, как получить максимальную компенсацию при увольнении

При увольнении важно учитывать множество факторов, чтобы максимизировать выплаты за неиспользованный отпуск и сохранить право на премии. Кадровый эксперт Евгения Федорова поделилась с «ФедералПресс» нюансами, которые помогут уволиться с максимальной выгодой.

Эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова отметила, что каждая ситуация уникальна и зависит не только от календарного месяца, но и от даты приема на работу. Однако есть общие принципы, которые могут помочь.

«Лучше увольняться в месяцы с большим количеством рабочих дней — тогда компенсация за неиспользованные дни отпуска будет выше», — советует эксперт. Еще более выгодным вариантом будет закрытие месяца полностью и уход в первых числах следующего (с 1 по 5 число), учитывая время на отработку.

Выгоднее всего увольняться в декабре, так как многие компании выплачивают годовую премию и тринадцатую зарплату в конце года.

Если работник не берет отпуск перед увольнением, он должен предупредить работодателя за 14 дней. Последний рабочий день станет днем увольнения, и все накопленные дни отпуска работник получит в виде денежной компенсации.

Если же работник решает отгулять отпуск перед увольнением и отпуск запланирован по графику, то работодатель обязан его предоставить. Отпускные выплатят за три дня до начала отпуска, а полный расчет — в последний день отпуска, который будет считаться днем увольнения.