Россиянам рассказали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованный отпуск можно получить, но только при соблюдении определенных условий. Об этом RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть более 28 дней в году», — пояснил эксперт.

Например, у работников с инвалидностью продолжительность отпуска составляет минимум 30 календарных дней.

«Компенсировать деньгами можно только часть отпуска, превышающую 28 дней», — добавил Южалин.

Для получения компенсации работник должен подать заявление работодателю, который должен согласиться на такую компенсацию. Если работодатель против, то работнику должны быть предоставлены все дни отпуска. Это правило установлено в статье 126 Трудового кодекса России.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.