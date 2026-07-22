Россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при планировании отпуска

Страховщик Тырин посоветовал завести отдельную карту для трат в отпуске

Во время планирования отпуска важно не перечислять деньги на счета частных лиц и настороженно относиться к слишком выгодным предложениям. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор «СберСтрахования» Никита Тырин.

Он объяснил, что мошенники часто используют тот факт, что туристы торопятся с подготовкой отпуска.

«Летом планы на поездку могут складываться спонтанно: подходящий рейс, выгодное предложение по жилью у моря, свободные даты — и решение принимается за пару минут, пока не разобрали другие», — отметил эксперт.

Тырин подчеркнул, что летом резко растет число поддельных сайтов авиакомпаний и сервисов продажи билетов. Он назвал признаком обмана искусственную спешку, слишком низкую цену и просьбы перечислить деньги частному лицу.

Также специалист посоветовал завести отдельную карту для трат в отпуске.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рекомендовала парам заранее обсудить совместный отдых. По ее словам, 60% семей ссорятся в отпуске сильнее, чем дома.