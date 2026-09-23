Россиянам рассказали, как изменится световой день после осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября и станет астрономическим началом осени в Северном полушарии. Солнце пересечет небесный экватор, и продолжительность светового дня начнет постепенно сокращаться. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора по научной работе КрАО Александр Вольвач.

Эксперт пояснил, что равноденствие обусловлено наклоном земной оси на 23,4 градуса и обращением планеты вокруг Солнца. Из-за этого наклона в течение года полушария поочередно получают больше или меньше света.

В период осеннего равноденствия дневное светило проходит через небесный экватор, перемещаясь с северной стороны на южную. В дальнейшем его траектория будет пролегать над Южным полушарием. В 2026 году это астрономическое событие наступит 23 сентября в 00:05 по универсальному координированному времени (UTC).