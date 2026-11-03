Россиянам рассказали, как добиться тепла в квартире и перерасчета платы за отопление в 2026 году

Если батареи остаются холодными, а отопительный сезон в городе уже начался, нужно сразу оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, ТСЖ или единую диспетчерскую службу. Об этом сообщило издание URA.RU .

Отопление должны включить не позднее следующего дня после того, как среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Если дом только подключают, стоит подождать один-два дня, так как запуск идет поэтапно. В обычной комнате температура не должна опускаться ниже +18 градусов, в угловой — ниже +20.

Если батареи холодные, нужно выяснить масштаб проблемы. При воздушной пробке (верх радиатора холодный, низ теплый) ее можно спустить через кран Маевского, но трогать стояки и запорные вентили нельзя — это зона ответственности управляющей компании (УК).

Для перерасчета необходимо составить акт о нарушении качества услуги. Если представитель УК не пришел, акт могут подписать сами жильцы в присутствии председателя совета дома и минимум двух соседей. За каждый час превышения допустимого перерыва в отоплении начисление уменьшают на 0,15% месячной платы.