Россиянам рассказали, как действовать при блокировке банковской карты

При ошибочной блокировке банковской карты россиянам необходимо предоставить банку пояснения и документы, подтверждающие происхождение средств, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, первое и самое важное правило — сохранять спокойствие. Деньги не сгорают, они остаются на счете, а блокировка лишь приостанавливает операции до выяснения обстоятельств.

Далее необходимо предоставить банку информацию о происхождении средств и ответить на все вопросы. Клиенту следует заранее подготовить комплекс документов, которые раскрывают историю и природу финансовых операций. Особое внимание нужно уделить доказательствам легальности источников дохода, вызвавших вопросы у банка.

Для разблокировки счета добросовестным клиентам потребуется собрать следующие документы: справку 2-НДФЛ; выписки из других банков; декларацию 3-НДФЛ для ИП; договоры купли-продажи или займа; акт выполненных работ; счета на оплату; письменные пояснения о причинах транзакции.

Доцент добавил, что тенденция по ужесточению финансового мониторинга и блокировкам счетов будет продолжаться до тех пор, пока уровень мошенничества в стране остается высоким.