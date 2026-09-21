Россиянам рассказали, как без ремонта преобразить интерьер в стиле ар-деко

Визуальная платформа Pinterest определила современную версию ар-деко — Neo Deco — ключевым направлением в дизайне на 2026 год. Эстетика базируется на выразительной геометрии, веерных арках и металлах (хроме и латуни). Портал Клео.ру выяснил, что для создания нужной атмосферы не требуется дорогостоящий ремонт.

Достаточно нескольких акцентов: нарядного света, орнамента на текстиле или посуды, отметил «Ридус». Эксперты подобрали десять доступных вещей с маркетплейса.

Среди них — наволочка с черным фоном и золотистыми лучами, подвесной светильник с рифленым плафоном и вытянутым креплением, бра-архитектура из прозрачного вертикального плафона, золотой опоры и черной вставки.

Кроме того, этот стиль гармонично дополнит восьмиугольный зеркальный поднос с прозрачными бортиками, металлическая ваза-силуэт веера, рифленая ваза в золотистой раме из колец, зеркало с расходящейся лучевой рамой, зеленый бокал с рельефной чашей для сервировки, а также серебристая мебельная ручка для холодного металлического акцента и самоклеящееся покрытие с веерным узором для выделения участков стены.