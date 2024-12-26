Россиянам рассказали, где внутри страны можно активно отдохнуть зимой

Список возглавила Мурманскую область. Здесь можно исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова на снегоходах, а самые смелые и подготовленные туристы наслаждаются местными пейзажами с вершины замёрзших водопадов. Хибины также стоит посетить любителям активного времяпрепровождения. В этом центре северного сафари можно научиться управлять снегоходом самому или отправиться с гидом к берегу Белого моря.

В полярно-альпийский сад и нацпарк «Хибины» можно съездить на экскурсию — оттуда открываются лучшие зимние виды. А прокатиться по склонам стоит на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» с трассами протяженностью от 350 до 2,5 тыс. м.

Далее в рейтинге идет Алтайский край. Величественные горы, бескрайние степи и бурные реки делают зимы Горного Алтая прекрасными. Каждый найдет здесь занятие по душе — от спокойных прогулок до экстремальных приключений, таких как ледолазание, фрирайд и многое другое. Кроме природных видов Алтай манит своим спа-разнообразием. В Белокурихе есть санатории и отели с банями, саунами, термальными источниками и массажами, которые помогут полностью восстановиться после насыщенного дня.

Также эксперты советуют посетить Республику Карелия. Горный парк «Рускеала» — главный туристический объект Карелии. Мраморные скалы отражаются в чистых зеленых озерах. Доступны пешеходные, водные и подземные маршруты, а зимой — лыжные тропы и катание на собачьих упряжках. В феврале в Петрозаводске проходит фестиваль «Гиперборея» с конкурсом ледяных фигур и зимним карнавалом. Еще одна важная туристическая локация — водопад Кивач.

Еще одно место, которое стоит посетить, — это Байкал. Лед Байкала — отдельное чудо природы. Лучшее место для катания на коньках — остров Ольхон. Также в поселке Листвянка организуются туры на пять–восемь дней для катания на коньках. Если позволяет физическая подготовка, можно кататься по озеру и на зимнем велосипеде с шипами. Аттракцион «Хивус» — катер на воздушной подушке, который может ехать и по льду, и по воде.

Горы Башкортостана идеально подходят для зимних видов спорта. На горнолыжном курорте «Абзаково» есть 13 трасс, каток, тюбинг, катание на собачьих нартах и аквапарк «Аквариум». А на Банное озеро можно съездить, чтобы попробовать сноутюбинг, подлёдную рыбалку, прогулки к водопадам и базам отдыха. Также можно посетить питомники, рыболовную ферму и стоянки древнего человека.

Поездка в Туву — возможность окунуться в этнический мир кочевников. В Убсунурской котловине можно увидеть ледники, тундру, тайгу, степи и пустыни. Купание в горячих источниках Уш-Белдир и Тарыс на фоне снежных пейзажей создаст яркий контраст. Зимние активности включают катание на оленьих упряжках, походы по тайге и этнографические туры с посещением природного парка «Ергаки», Моренских пещер и со сплавами по Пий-Хему. Такое путешествие оставит незабываемые впечатления о природе и культуре региона.

Кабардино-Балкарская Республика также была отмечена экспертами. В Приэльбрусье можно попробовать ледолазание — подъемы по ледяным стенам (для новичков они тоже доступны). На Эльбрусе расположен крупный горнолыжный курорт, где более десяти трасс протяженностью до 2,5 тыс. м. На Голубом озере находится единственный в России центр подводных исследований. Там можно отправиться в дайвинг подо льдом и узнать больше о зимнем подводном мире. Черекское ущелье относится к теснинам — очень узким и высоким каньонам. В некоторых местах теснина сужается до 15–20 м. Учитывая, что высота скал достигает 500–700 м, впечатления незабываемые: кажется, будто каменные стены вот-вот сожмутся.