Россиянам рассказали, где внутри страны можно активно отдохнуть зимой
Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали несколько регионов России, которые понравятся любителям активного зимнего отдыха. Об этом сообщил RT.
Список возглавила Мурманскую область. Здесь можно исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова на снегоходах, а самые смелые и подготовленные туристы наслаждаются местными пейзажами с вершины замёрзших водопадов. Хибины также стоит посетить любителям активного времяпрепровождения. В этом центре северного сафари можно научиться управлять снегоходом самому или отправиться с гидом к берегу Белого моря.
В полярно-альпийский сад и нацпарк «Хибины» можно съездить на экскурсию — оттуда открываются лучшие зимние виды. А прокатиться по склонам стоит на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» с трассами протяженностью от 350 до 2,5 тыс. м.
Далее в рейтинге идет Алтайский край. Величественные горы, бескрайние степи и бурные реки делают зимы Горного Алтая прекрасными. Каждый найдет здесь занятие по душе — от спокойных прогулок до экстремальных приключений, таких как ледолазание, фрирайд и многое другое. Кроме природных видов Алтай манит своим спа-разнообразием. В Белокурихе есть санатории и отели с банями, саунами, термальными источниками и массажами, которые помогут полностью восстановиться после насыщенного дня.
Также эксперты советуют посетить Республику Карелия. Горный парк «Рускеала» — главный туристический объект Карелии. Мраморные скалы отражаются в чистых зеленых озерах. Доступны пешеходные, водные и подземные маршруты, а зимой — лыжные тропы и катание на собачьих упряжках. В феврале в Петрозаводске проходит фестиваль «Гиперборея» с конкурсом ледяных фигур и зимним карнавалом. Еще одна важная туристическая локация — водопад Кивач.
Еще одно место, которое стоит посетить, — это Байкал. Лед Байкала — отдельное чудо природы. Лучшее место для катания на коньках — остров Ольхон. Также в поселке Листвянка организуются туры на пять–восемь дней для катания на коньках. Если позволяет физическая подготовка, можно кататься по озеру и на зимнем велосипеде с шипами. Аттракцион «Хивус» — катер на воздушной подушке, который может ехать и по льду, и по воде.
Горы Башкортостана идеально подходят для зимних видов спорта. На горнолыжном курорте «Абзаково» есть 13 трасс, каток, тюбинг, катание на собачьих нартах и аквапарк «Аквариум». А на Банное озеро можно съездить, чтобы попробовать сноутюбинг, подлёдную рыбалку, прогулки к водопадам и базам отдыха. Также можно посетить питомники, рыболовную ферму и стоянки древнего человека.
Поездка в Туву — возможность окунуться в этнический мир кочевников. В Убсунурской котловине можно увидеть ледники, тундру, тайгу, степи и пустыни. Купание в горячих источниках Уш-Белдир и Тарыс на фоне снежных пейзажей создаст яркий контраст. Зимние активности включают катание на оленьих упряжках, походы по тайге и этнографические туры с посещением природного парка «Ергаки», Моренских пещер и со сплавами по Пий-Хему. Такое путешествие оставит незабываемые впечатления о природе и культуре региона.
Кабардино-Балкарская Республика также была отмечена экспертами. В Приэльбрусье можно попробовать ледолазание — подъемы по ледяным стенам (для новичков они тоже доступны). На Эльбрусе расположен крупный горнолыжный курорт, где более десяти трасс протяженностью до 2,5 тыс. м. На Голубом озере находится единственный в России центр подводных исследований. Там можно отправиться в дайвинг подо льдом и узнать больше о зимнем подводном мире. Черекское ущелье относится к теснинам — очень узким и высоким каньонам. В некоторых местах теснина сужается до 15–20 м. Учитывая, что высота скал достигает 500–700 м, впечатления незабываемые: кажется, будто каменные стены вот-вот сожмутся.