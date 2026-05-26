Россиянам рассказали, что защитить сад и огород от тли можно с помощью древесной золы и дегтярного мыла

Тля — это маленькое насекомое, способное нанести большой вред саду и огороду. Если не бороться с ней, она высасывает все соки из растений, что приводит к их гибели, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Существует множество химических средств для борьбы с тлей, но некоторые садоводы опасаются их использовать из-за возможного накопления ядовитых веществ в плодах. Автор Дзен-канала «Идеальный огород» предлагает пять народных методов, которые помогут избавиться от вредителя.

Среди них — настой древесной золы: растворите брусок натертого хозяйственного мыла в ведре воды, добавьте 100 граммов золы и оставьте на 48 часов. Затем опрыскайте пораженные растения.

Эффективен будет и раствор дегтярного мыла. Растворите 4–5 столовых ложек стружки из мыла в литре воды. Полученным составом можно опрыскивать растения.

Также можно использовать нашатырный спирт. Смешайте четыре столовых ложки нашатырного спирта с пятью литрами воды и добавьте две столовых ложки жидкого мыла. Кроме того, даже небольшое количество столового 9% уксуса (пять столовых ложек на 10 литров воды) создаст резкий запах, который отпугнет насекомых.