Россиянам рассказали, что вычислить нелегального заводчика можно по отсутствию документов на щенка

При выборе щенка важно не нарваться на «черного» заводчика. По словам ректора первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, отличить нелегального заводчика можно по отсутствию документов на щенка. Об этом пишет ИА НСН .

В Российской кинологической федерации (РКФ) все процессы прозрачны благодаря единой базе данных, в которую заводчики вносят информацию. Распознать нелегального разведенца несложно: главным признаком является отсутствие документов на щенка.

Официальное разведение требует строгого соблюдения процедуры. Сначала производитель проходит аттестацию на выставке, где собаку оценивают эксперты. Для большинства охотничьих и служебных пород обязательны дипломы по испытанию рабочих качеств. Только после этого клуб составляет план вязок, сама вязка фиксируется актом, а данные о событии заносятся в реестр.

Специалисты проверяют только официально оформленных щенков. В остальных случаях, подчеркнул эксперт, никто не может дать никаких гарантий относительно здоровья или происхождения животного.