Россиянам рассказали, что вербовщики могут заманивать обещаниями легкой работы

Сообщения о случаях, когда вербовщики заманивают людей в рабство под видом предложения о работе, становятся все более распространенными. Президент общественного движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Вера Грачева поделилась с KP.RU рекомендациями, как не стать жертвой таких предложений.

По словам Грачевой, преступники часто предлагают работу в фирмах, которые специализируются на криптовалюте, приглашают работать моделью, горничной в отеле или няней. Важно обращать внимание на тип предлагаемой визы: с туристической визой работать запрещено, и это может поставить человека в уязвимое положение.

Эксперт отмечает, что слишком привлекательные предложения о работе часто оказываются неправдоподобными. Вербовщики могут заманивать людей обещаниями легкой работы с высокой зарплатой и без необходимости знания языков.