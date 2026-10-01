Россиянам рассказали, что с 1 октября изменится порядок организации неврологической помощи взрослым пациентам

По словам Пустоваловой, приказ Минздрава № 719н от 5 августа 2026 года обновляет требования к помощи и оснащению. В документации ссылки на старые правила заменят на приказы № 185н и № 186н. В неврологические кабинеты добавят пульсоксиметр и место для телемедицины, но уберут требование к компьютеру для когнитивной реабилитации, хотя сами программы сохранятся в отделениях. Количество палатных медсестер останется прежним — 4,75 на 20 коек.

Пустовалова отметила, что доступ к реабилитации на местах может усложниться. Правила госпитализации не меняются: плановое лечение назначает врач, экстренная помощь оказывается по показаниям, а отказ возможен только при противопоказаниях или по желанию пациента.