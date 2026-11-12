Россиянам рассказали, что правильная заморозка помогает сохранить свежесть лаваша до полугода

Лаваш может оставаться пригодным в пищу до полугода при правильной заморозке, сообщила Общественная Служба Новостей . Без морозильной камеры срок его годности составляет от двух до семи дней.

При комнатной температуре продукт хранится от двух до четырех дней в герметичной упаковке вдали от тепла и влаги. В холодильнике плотно закрытый лаваш лежит от трех до семи дней, но теряет эластичность. Восстановить мягкость помогает прогрев на сухой сковороде или в духовке.

Для долгого хранения порции по два-три листа оборачивают пленкой или фольгой и замораживают при −18 градусах. Первые три-четыре месяца продукт сохраняет вкус и текстуру, а к полугоду его качество начинает снижаться. Размораживать порции рекомендуют медленно, избегая микроволновки на высокой мощности. Повторно замораживать размороженный хлеб нельзя.