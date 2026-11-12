Россиянам рассказали, что правильная заморозка помогает сохранить свежесть лаваша до полугода
Лаваш может оставаться пригодным в пищу до полугода при правильной заморозке, сообщила Общественная Служба Новостей. Без морозильной камеры срок его годности составляет от двух до семи дней.
При комнатной температуре продукт хранится от двух до четырех дней в герметичной упаковке вдали от тепла и влаги. В холодильнике плотно закрытый лаваш лежит от трех до семи дней, но теряет эластичность. Восстановить мягкость помогает прогрев на сухой сковороде или в духовке.
Для долгого хранения порции по два-три листа оборачивают пленкой или фольгой и замораживают при −18 градусах. Первые три-четыре месяца продукт сохраняет вкус и текстуру, а к полугоду его качество начинает снижаться. Размораживать порции рекомендуют медленно, избегая микроволновки на высокой мощности. Повторно замораживать размороженный хлеб нельзя.