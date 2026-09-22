Россиянам рассказали, что повысить теплоизоляцию в доме можно с помощью установки вторых рам

С наступлением холодов важно позаботиться об утеплении квартиры, особенно окон. В своей статье Ura.ru рассмотрел, как проверить герметичность окон и как их можно утеплить своими руками.

Перед началом работ необходимо убедиться, что окна действительно продувают. Для этого можно поднести к раме зажженную свечу — колебание пламени укажет на сквозняк. Также наличие зазора покажет лист бумаги: если он легко вытаскивается из закрытой створки, уплотнитель не прилегает плотно. Самый точный способ диагностики — тепловизор, который визуализирует утечки тепла; его можно взять в аренду или вызвать специалиста.

Утеплить окно можно несколькими способами. Сначала стоит отрегулировать фурнитуру (петли и запоры), чтобы добиться более плотного прилегания створки. Если резиновый уплотнитель потерял эластичность, его нужно заменить: удалить старый материал, очистить поверхность и приклеить новый профиль подходящего типа. Зазоры между рамой и стеной заделывают монтажной пеной или герметиком с последующей шпаклевкой. Для мелких щелей используют специальные уплотнительные ленты.

Дополнительно повысить теплоизоляцию помогут установка вторых рам для создания воздушной прослойки, наклейка теплоотражающей пленки на стекло и утепление подоконника или откосов минеральной ватой. Также рекомендуется проверить уплотнители на балконных дверях и использовать плотные шторы, задерживающие холодный воздух. При выборе материалов важно учитывать их совместимость с пластиком и устойчивость к влаге.