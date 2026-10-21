Россиянам рассказали, что обратная тяга в вентиляции может появиться из-за ремонта у соседей

Обратная тяга в вентиляции квартиры может возникать из-за отсутствия притока воздуха, засора шахты или ремонта у соседей. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Среди частых причин проблемы эксперты назвали герметичные пластиковые окна, установку слишком мощных вытяжек и ошибки в конструкции каналов. Нарушение тяги несет риск скопления пыли, запахов, а при наличии газовых приборов повышает опасность отравления угарным газом.

Проверить работу вытяжки можно с помощью полоски тонкой бумаги, поднесенной к решетке. При нарушении вентиляции жильцам не следует разбирать или прочищать шахту самостоятельно.

Необходимо направить письменную заявку в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, поскольку вентканалы относятся к общему имуществу дома. Если реакции коммунальщиков нет, следует обратиться в жилищную инспекцию.