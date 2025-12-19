Россиянам рассказали, что новые правила защиты прав туристов в отелях вступят в силу в 2026 году

В декабре 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий ситуацию с овербукингом в гостиницах. Если инициатива будет принята, отели будут обязаны предоставлять туристам номера аналогичной или более высокой категории без доплаты. О грядущих изменениях рассказал «Известиям» генеральный директор консалтинговой компании ТKV Group Кирилл Текшин.

По словам эксперта, в случае переселения в номер более низкой категории или в другой отель, согласие туриста обязательно, а разница в стоимости должна быть возвращена. Все расходы, связанные с переселением, лягут на то средство размещения, где была оформлена бронь.

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные правила предоставления гостиничных услуг. Они фактически отменяют понятие невозвратного тарифа: если гость уведомляет об отказе от брони до даты заезда, отель обязан вернуть деньги полностью.

Также расширяются требования к информации, которую отели должны предоставлять гостям. Теперь в описании номера необходимо указывать площадь, перечень удобств и другие характеристики. Появились и практические уточнения: по запросу туриста гостиница обязана предоставить тонометр.

«Новые правила не создают для бизнеса неподъемных расходов. Речь идет прежде всего о закреплении базовых стандартов обслуживания, которые большинство гостиниц и так соблюдают», — подчеркнул Текшин.

Если турист столкнулся с овербукингом, важно сохранить все документы, подтверждающие бронь, и не соглашаться на ухудшение условий. Турист вправе направить официальную претензию в адрес гостиницы или туроператора, требуя предоставить номер либо вернуть деньги. Если конфликт решить не удалось, стоит обращаться в Роспотребнадзор и Ростуризм.