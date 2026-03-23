Эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров заявил в беседе с РИАМО , что основная причина потери доступа к цифровым кошелькам — невнимательность и беспечность пользователей, а не использование мошенниками сложных инструментов.

Мокров советует не одобрять транзакции, если пользователь не понимает, что подписывает. Также он не рекомендует хранить приватные ключи, seed-фразы и пароли в заметках, мессенджерах и текстовых файлах. Кроме того, эксперт предостерегает от скачивания «бесплатных версий», читов, модов, «кряков» и сомнительных расширений, написало радио Sputnik.

Для повышения безопасности Мокров предлагает разделять цифровые кошельки: один для хранения капитала, другой — для повседневных операций и тестов. Также рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию через приложение, а не через СМС-сообщение, и внимательно проверять адрес получателя.

«Никогда не переходить по ссылке из сообщения, даже если там „банк“, „биржа“ или „госуслуги“. Открывайте только официальное приложение или вручную набирайте адрес», — подчеркнул эксперт.