Россиянам рассказали, что нелюбимая работа увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Москвой 24» сообщил, что у людей, недовольных своей работой, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 40%, а риск выгорания и депрессии — на 80%.

«С психологической точки зрения место, в котором мы трудимся, формирует ощущение „я кто-то“. Поэтому уровень стресса, физического здоровья и гармония жизни зависят от того, насколько мы удовлетворены своей профессиональной ролью», — пояснил эксперт.

По словам психолога, у тех, кому нравится рабочее место, психика более устойчива, а мозг не тратит энергию на преодоление нежелания идти на работу. Такие люди реже впадают в стресс и быстрее восстанавливаются от усталости.

Психолог добавил, что иногда человек не может уйти с нелюбимой работы из-за финансовых обстоятельств. В такой ситуации важно признать, что сейчас не время искать работу мечты, и начать переходить в стратегию выживания. Для этого полезно завести ежедневник и отмечать, что полезного удалось сделать и чему научиться. Это помогает восстановить дофаминовую цепочку и сохранить связь с тем, что человек — эффективный профессионал.