Россиянам рассказали, что наиболее выгодно приобретать билеты с компьютера и смартфона на Android

Руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов в беседе с ИА НСН заявил, что цена авиабилетов может варьироваться в зависимости от устройства, с которого совершается покупка. Так, билеты, приобретаемые через iPhone, могут стоить на 5–7% дороже по сравнению с покупками через устройства на базе Android.

Кроме того, по словам Корнейчука, на стоимость билетов может влиять регион, из которого пользователь заходит в приложение. Сайты и сервисы могут учитывать и другие факторы, например, наличие платных подписок и активность пользователя.

«Какой-то пользователь будет искать „цену — качество“, считается, что так поступают пользователи ПК и Android. Некоторые пользователи, возможно, склонны переплатить и даже на это не обратить внимания. К таким пользователям маркетологи чаще причисляют покупателей iPhone, возможно, на то есть веские основания», — пояснил Требухов.

Эксперт заключил, что наиболее выгодно приобретать билеты с компьютера и смартфона на Android.