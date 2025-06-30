Россиянам рассказали, что на продовольственных рынках можно сэкономить на фруктах и овощах до 10%

Продовольственные рынки переносят нас в атмосферу прежних времен, воскрешая дух старых базаров с их оживленной торговлей. В отличие от супермаркетов, где цены фиксированы, здесь есть возможность найти выгодные предложения, если знать некоторые правила. Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с Life.ru поделился секретами успешных покупок свежих продуктов.

«На фуд-рынках, как и на рынках в советское время, можно торговаться и выбирать. В отличие от сетей, где товар и цены централизованные, здесь есть возможность найти более привлекательную цену, поговорив с продавцом», — говорит эксперт.

Первым делом следует обойти весь рынок и изучить ассортимент. Сравнение цен и качества у разных продавцов может помочь сэкономить до 10%. Не спешите с покупкой, оцените все предложения и выберите тех, кто вам больше нравится.

Когда вы найдете подходящего продавца, вежливо предложите свою цену. Не стоит просить скидку в несколько раз ниже запрашиваемой, но немного поторговаться вполне допустимо. Если продавец расположен к вам, он может предложить товар с горкой (при покупке килограмма можно получить дополнительные 50–100 г). В сетевых магазинах такое невозможно.

Внешний вид также имеет значение. Не стоит одеваться слишком ярко, чтобы не отпугнуть продавцов. Вежливость и доброжелательность помогут наладить контакт и открыть все секреты выгодных покупок.