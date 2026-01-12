Россиянам рассказали, что на адаптацию к работе после выходных потребуется не менее четырех дней

Для адаптации к рабочему ритму после выходных требуется около трех-четырех дней. В беседе с «Постньюс» психолог Наиля Бирарова отметила, что в этот период психика переключается с режима отдыха на рабочий лад и приходит в тонус.

Однако Бирарова подчеркнула, что биоритмы у всех разные, и некоторым людям может потребоваться больше времени для восстановления. «Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца», — отметила психолог.

Она добавила, что важно учитывать психотип человека, его привычный распорядок дня и характер отдыха в выходные.