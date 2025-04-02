Новые молодые люди. Что изменится для 40-летних россиян, если их признают молодежью

В России вслед за ВОЗ задумались о продлении молодежного возраста — с сегодняшних 35 до 44 лет. Для чего нужно повышать предельный возраст молодежи что изменится для новых молодых людей, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Во-первых, будет господдержка этим новым молодым людям, будут субсидии по государственной программе обеспечения жильем молодых семей. Льготная ипотека будет под 4,7-6,5%. Господдержка будет, если в семье будет второй и последующий ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Будет частичное погашение кредита, если в семье родился третий и последующий ребенок после 1 января 2019 года», — объяснил Подлесный.

По словам эксперта, если предельный возраст категории молодежи повысят до 44 лет, то людям, которым сейчас от 35 до 44 лет станут доступны молодежные программы господдержки.

Кроме того, станут доступны и региональные программы, отметил эксперт. К примеру, льготы молодым учителям, помощь молодым медикам и молодым преподавателям.

Минусы повышения молодежного возраста

Однако Подлесный также отметил и обратную сторону вопроса. По его словам, здоровье людей среднего возраста не получится соотнести с состоянием здоровья молодежи.

«Люди от 36 до 44 лет, к сожалению, не становятся моложе и их здоровье не улучшается с каждым прожитым годом. Мы директивно, конечно, установим, что это молодой человек. Но в 42, 43, 44 года, возможно, он уже биологически и физически не будет иметь того потенциала, который может быть отнесен к молодым», — подвел итог собеседник 360.ru.

Ранее социальный психолог рассказал 360.ru, что государство предпринимает повышение порога молодежи не с точки зрения психологии и биологии человека, а изменяет его из соображений экономики.