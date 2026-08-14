Россиянам рассказали, что гладиолусы, флоксы и георгины вполне подойдут для подарка учителям на 1 сентября

При подготовке ребенка к началу учебного года родителям стоит задуматься о букете цветов для классного руководителя. По словам управляющего директора цветочного магазина Георгия Сухаржевского, к 1 сентября традиционно растет спрос на розы, но это не приводит к значительному увеличению цен на другие цветы. Об этом сообщает радио Sputnik .

«Традиционно на 1 сентября только одноголовая и кустовая роза дорожают, а все остальное остается плюс-минус обычной стоимости», — пояснил эксперт.

По его словам, российские производители могут поднимать цены, чтобы снизить спрос. Однако после праздника стоимость возвращается к обычным показателям. Эксперт подчеркнул, что увеличения цен, как на 8 Марта, ждать не стоит.

Сухаржевский также отметил, что при выборе букета важно учитывать, сколько времени ребенок будет держать его в руках на линейке. Для первоклассников удобнее букеты с «ручками», которые проще нести и удобнее держать.

Что касается осенних трендов, то в моду возвращаются «бабушкины цветы»: гладиолусы, флоксы и георгины.

«Любые букеты с использованием этих цветов будут уместны. Также в тренде подсолнух, крупные розы, зелень, эвкалипт и даже ягоды», — подытожил Георгий Сухаржевский.