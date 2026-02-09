Россиянам рассказали, что для получения льготных лекарств в 2026 году необходимо быть включенным в регистр льготников

Для получения льготных лекарств в 2026 году необходимо быть включенным в федеральный регистр льготников. В этот регистр входят инвалиды, ветераны, участники ликвидации последствий радиационных катастроф и пенсионеры с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с RT сообщила эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

Она подчеркнула, что для получения льгот нужно оформить соответствующий статус и не отказываться от набора социальных услуг, включающего право на бесплатные или частично оплачиваемые препараты.

Льготные лекарства можно получить по рецепту, выписанному врачом из государственной или муниципальной поликлиники. Препараты выдаются в аптеках, участвующих в программе, обычно по списку, утвержденному Минздравом.

Епифанова отметила, что важно заранее проверять наличие препарата и при необходимости обращаться за переоформлением рецепта. С начала года Минздрав упростил процедуру продления рецептов для хронических больных.