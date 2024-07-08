Россиянам рассказали, что делать в случае задержки зарплаты

В случае задержки зарплаты со стороны работодателя сотрудник может приостановить работу до получения всей суммы задолженности. Об этом рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Парламентарий напомнила, что сроки начисления зарплаты указываются в трудовом договоре. Обычно выплаты происходят дважды в месяц. Задержкой считается отсутствие выплат в течение 15 суток любого из расчетных дней.

«В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы», — рассказала Стенякина.

Исключение составляют несколько категорий работников. В частности, госслужащие, работники опасных видов производства, скорой помощи, служб связи, а также энерго-, тепло- и водоснабжения не могут приостановить работу по закону.

Депутат добавила, что работник также вправе пожаловаться в трудовую инспекцию. Сделать это можно, в том числе, через онлайн-сервис на сайте ведомства.

В январе этого года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Согласно им, в случае задержки заработной платы или других положенных выплат, работодатель должен будет выплатить сотруднику компенсацию.