Россиянам рассказали, что делать при утечке личных данных

В случае утечки персональных данных пользователям следует сменить пароли от важных сервисов, проверить входы в аккаунт на портале «Госуслуги», а также уведомить банк о риске мошенничества. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба МВД.

Если личные данные попали к посторонним, необходимо заблокировать банковские карты и проверить историю входов в «Госуслуги», добавили в ведомстве. Также россиянам посоветовали сохранить все ссылки, скриншоты и другие доказательства, после чего направить администрации ресурса требование об удалении информации.

Ранее генеральный директор компании Zecurion и эксперт по безопасности Алексей Раевский рассказал 360.ru, что производители гаджетов имеют возможность собирать все личные данные пользователей.

По его словам, у операционной системы есть доступ к любой информации, кроме мессенджеров с собственными протоколами безопасности. Такие сервисы передают данные в зашифрованном виде.