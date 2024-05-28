Россиянам рассказали, что делать, если смартфон перегрелся

Современные мобильные телефоны могут сильно нагреваться, особенно в солнечную погоду. О том, как избежать перегрева устройства рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik .

Он отметил, что неприятные ситуации с температурой могут возникать из-за плотного чехла.

«Чехол — это дополнительная „одежка“ на вашем смартфоне. Телефоны сегодня проектируются таким образом, чтобы тепло отводилось на корпус или на раму», — сказал эксперт.

По его словам, для охлаждения аппарата нужно снять чехол. При этом совсем отказываться от него нельзя. Многие люди часто роняют телефоны, а чехол может спасти смартфон от сильного удара.

Ранее член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Антон Немкин назвал признаки, указывающие на взлом телефона. Он отметил, что устройство быстро разряжается, перегревается и время от времени осуществляет перезагрузку.