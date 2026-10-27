Россиянам рассказали, что дефицит антифриза и загрязнение радиатора могут стать причиной перегрева двигателя в пробках
В плотном городском потоке любая неисправность системы охлаждения способна быстро привести к перегреву мотора из-за нехватки встречного воздуха. Главные причины неполадок и порядок действий для водителей перечислил сайт URA.RU.
Среди основных факторов закипания силового агрегата эксперты назвали дефицит антифриза, поломку помпы, заклинивший термостат, отказ вентилятора и загрязнение радиатора.
При росте температуры автомобилистам советуют отключить кондиционер и включить отопитель салона на максимум, чтобы временно отвести часть тепла. Затем необходимо безопасно съехать на обочину и заглушить машину. Открывать крышку радиатора на горячем моторе категорически запрещено из-за риска получить ожоги паром и кипящей жидкостью — системе нужно дать остыть минимум 20–30 минут.