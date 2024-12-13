Россиянам рассказали, что брать отпуск в декабре 2024 выгоднее, чем в январе 2025

Эксперты рассказали, что тем, кто планирует отдохнуть этой зимой, стоит бронировать тур на конец декабря 2024-го, чем покупать путешествие в январе 2025 года. Почему январь считается не самым выгодным месяцем для отдыха, объяснил сайт kp.ru .

Директор по аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, что в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней. При зарплате в 50 тысяч рублей один рабочий день будет стоить 2 941,18 рублей. В декабре 2024 года эта сумма будет чуть меньше, поэтому при отпуске в январе сотрудник потеряет в доходе.

Эксперт также предупредила, что заработная плата рассчитывается по числу фактически отработанных рабочих дней, а отпускные — по числу календарных дней с учетом выходных.

«Чтобы посчитать отпускные, бухгалтерия возьмет сумму вашего дохода за год перед месяцем отпуска и разделит на количество календарных дней. Так как их больше, чем рабочих, то и расчет не в пользу стоимости отпускного дня», — пояснила собеседница.

Генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева советует россиянам, кто желает побольше отдохнуть и при этом сэкономить, брать отпуск с 9 по 12 января 2025 года.