Россиянам рассказали, чем грозит отказ пустить в квартиру газовщика

Отказ пустить в квартиру газовщика для проверки оборудования может привести к крупному штрафу. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.

Она напомнила, что в апреле в России в пять раз увеличили штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы. Для физических лиц он составил от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных — от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.

Но штраф — это не единственная возможная санкция. За отказ от проверки газоснабжения человеку могут отключить газ.

«Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф», — рассказала Нельга в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что проверка газового оборудования — важная мера безопасности, и пренебрегать ей не стоит.