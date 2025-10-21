Россиянам приготовили серьезные изменения в квитанциях по ЖКУ

Электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги введут по всей России. Об этом сообщили «Известия» .

По проекту, который подготовил Минстрой, платежки россияне будут получать через ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

«Предоставление платежных документов в электронной форме будет считаться надлежащей доставкой», — указали в пояснительной записке.

В документе обратили внимание, что квитанция появится на портале «Госуслуги» после регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подписания согласия.

Вопрос перехода на цифровые платежки за ЖКУ обсуждают уже несколько лет. Минстрой поддержал такой вариант еще в 2022 году, но нововведение пока не урегулировали законодательно.

Ранее Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило правила перехода на электронную платежку.