Россиянам посоветовали жаловаться на грязные подъезды в Государственную жилищную инспекцию

Россияне могут направить жалобу на грязные подъезды в Государственную жилищную инспекцию. Этот орган наделен полномочиями для проверки и наказания недобросовестных управляющих компаний, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Управляющие компании, ТСЖ и другие организации, управляющие домом, несут полную ответственность за уборку мест общего пользования. Если уборка проводится некачественно или нерегулярно, жителям следует направить письменную жалобу в УК. При отсутствии реакции необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона, которая может проверить деятельность УК и принять меры за неисполнение обязательств, пояснил Чаплин.

Также можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Депутат подчеркнул, что коллективное заявление на создание комфортных и безопасных условий проживания от группы собственников обеспечит более быструю и эффективную реакцию контролирующих органов.