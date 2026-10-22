Россиянам посоветовали заранее скачивать офлайн-карты в местах без интернета

При нестабильном сигнале GPS или ГЛОНАСС навигатор использует дополнительные алгоритмы для определения местоположения, что может занять больше времени, сообщил Hi-Tech Mail руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов. В таких условиях полезно держать включенным Wi-Fi.

В местах без интернета эксперт советует заранее скачивать офлайн-карты через боковое меню приложения. Они не покажут отзывы или пробки, но помогут с поиском адресов, построением маршрутов и определением местоположения. В 2ГИС также внедрен режим «Шаг за шагом», который позволяет продолжать навигацию при плохом сигнале спутников, превращая маршрут в последовательность отдельных пунктов.