Россиянам посоветовали заниматься спортом для борьбы с апатией

Многим знакомо чувство безразличия к окружающему миру. Эксперт Виктория Кузьмина поделилась советами по преодолению апатии в интервью для «Астрахани 24» .

По ее словам, это состояние может появиться даже весной, когда природа оживает. В этот период организм получает много позитивных впечатлений и нуждается в отдыхе, написал телеканал «Саратов 24».

«Солнце должно улучшать настроение, но на этом фоне у людей начинают скакать гормоны, провоцирующие развитие стресса. Ведь рабочий процесс не позволяет отдохнуть», — отметила специалист.

Для профилактики апатии Виктория Кузьмина рекомендует ставить перед собой небольшие достижимые цели, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.