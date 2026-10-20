Россиянам посоветовали выбирать городской рюкзак с вентилируемой спинкой и грудной стяжкой

При покупке городского рюкзака важно учитывать объем, посадку и качество материалов, а не только внешний вид. Рекомендации опубликовал сайт URA.RU .

Для города обычно хватает объема 15–25 литров, а для коротких поездок — 20–30 литров. Чрезмерная вместимость провоцирует перегруз, а в маленький рюкзак не поместятся нужные вещи.

Изделие должно плотно прилегать к спине. Эксперты советуют выбирать модели с мягкими широкими лямками, вентилируемой спинкой и грудной стяжкой, а примерять рюкзак лучше с небольшим грузом.

Внутри пригодятся отдельные отсеки для ноутбука, документов, воды и мелочей. Из тканей предпочтительны плотный нейлон или полиэстер с водоотталкивающей пропиткой, дополненные надежными молниями и светоотражающими элементами.