Россиянам посоветовали удалять накипь из чайника для экономии электричества

Удаление накипи из чайника помогает заметно сократить расход электроэнергии. Об этом изданию Life.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

По его словам, даже двухмиллиметровый слой накипи может увеличить потребление электроэнергии на 10–15%. Образование отложений на нагревательных элементах ухудшает теплопередачу и удлиняет время нагрева воды, пишет «Ридус».

Щербаченко рекомендовал регулярно очищать от накипи чайники и другие подобные устройства, следуя рекомендациям производителей.