Россиянам посоветовали учитывать ликвидность при выборе квартиры у моря

При выборе квартиры у моря важно учитывать не только живописный вид, но и ликвидность объекта. Эксперт по недвижимости, основатель международного агентства Meldigroup и управляющая компании Maestro Realty Елена Лозовая поделилась с «Известиями» критериями, которые помогут сделать правильный выбор.

Первым делом нужно определить цель покупки. От этого зависит все: локация, тип жилья, размер трат на обслуживание. Покупка ради инвестиций, сезонного отдыха или постоянного проживания — это три разных сценария.

Локация — один из ключевых факторов. Если цель покупки — доход от аренды, то район должен быть туристически активным, с развитой инфраструктурой.

«Живое окружение гарантирует поток арендаторов и востребованность при перепродаже», — объяснила Елена Лозовая.

Второй критерий — инфраструктура проекта. Чем больше сервисов (бассейн, спортзал, парковка), тем дороже содержание. Иногда лучше выбрать объект попроще, но с меньшими расходами.

Не менее важно проверить управляющую компанию и застройщика. От этого зависит, сохранит ли объект свою стоимость через годы. Хорошая УК — это когда все работает, и вы не ищете сантехника по чатам.

Также стоит обратить внимание на состояние недвижимости. Даже самые дорогие апартаменты теряют привлекательность без должного ухода.