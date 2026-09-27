Россиянам посоветовали убрать с балкона заготовки, электронику и документы до первых заморозков

С наступлением холодов не все вещи можно оставлять на балконе. Об этом сообщил автор Дзен-канала «INMYROOM», его слова привел сайт «7 Дней.Ru» .

В первую очередь автор рекомендовал убрать в квартиру домашние заготовки в стеклянных банках: при замерзании они полопаются. Также не стоит оставлять большинство молочных продуктов, так как после заморозки они теряют консистенцию.

Нельзя держать на балконе электронику. Из-за скапливающейся влаги на платах начинается коррозия, а батареи от промораживания теряют емкость. Ноутбуки, телефоны, телевизоры следует перенести в квартиру. Не выдерживают хранения на морозе и многие лаки и краски, они теряют свои свойства.

Не рекомедется оставлять на балконе обувь и одежду. Ткани могут покрыться плесенью, кожа поболеть, замша испортиться, а пуховики — слежаться. Кроме того, за пределами квартиры нельзя хранить документы и книги: бумага от сырости набухает и на ней появляется плесень.

Аэрозольные баллончики и легковоспламеняющиеся вещества также не стоит выкладывать на балкон из соображений противопожарной безопасности. Автор отметил, что эта рекомендация касается не только зимы, но и всех остальных сезонов.