Россиянам посоветовали создавать уют дома осенью с помощью мягких тканей и освещения

Сделать дом уютным осенью можно без масштабных ремонтов и значительных затрат. Несколько ключевых изменений в интерьере помогут создать теплое и уютное пространство. Вот несколько советов, которые помогут сделать осенние вечера приятнее, пишет Ura.ru .

Сделать комнату визуально и тактильно теплее можно с помощью плотного пледа, небольшого ковра и нескольких декоративных подушек. Для создания осеннего настроения стоит использовать шерсть, хлопок, лен, вязаный трикотаж или вельвет. Менять весь интерьер не требуется: достаточно бросить текстиль на кресло и постелить коврик у дивана. Чтобы избежать визуального шума, рекомендуется выбирать ткани в оттенках бежевого, терракотового, горчичного, коричневого или приглушенно-зеленого.

Осенний полумрак скорректирует правильно выставленный свет от торшера, бра или настольной лампы. В жилой зоне оптимальна теплая цветовая температура около 2700–3000 К, тогда как для рабочего места лучше оставить более нейтральный спектр. Мягкий вечерний акцент добавит гирлянда со светодиодами.

Атмосферу дополнит один легкий аромат вместо смеси конкурирующих запахов. Подойдут ноты корицы, яблока, апельсина, гвоздики, ванили, кедра или сандала. Установите диффузор, зажгите свечу или сварите напиток с пряностями, но избегайте перенасыщения воздуха, учитывая возможную чувствительность домашних животных и членов семьи.