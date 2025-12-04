Россиянам посоветовали сохранить мультимедийные файлы и переписки из WhatsApp, пока его не заблокировали

С 28 ноября российские пользователи популярного мессенджера WhatsApp начали сталкиваться с проблемами: исчезновение возможности отправлять сообщения, звонить друзьям и коллегам, а также передавать мультимедийные файлы. В связи с этими обстоятельствами эксперты «7 Дней.ru» настоятельно рекомендовали заблаговременно скопировать ценные фотографии, документы и историю переписки.

Алгоритм действий для резервирования важных данных зависит от операционной системы. Пользователям Android необходимо зайти в настройки WhatsApp → пункт «Данные и хранилище» → и выбрать «Управление хранилищем». Затем кликнуть на нужный диалог и нажать три точки справа сверху → далее «Сохранить».

Затем экспортировать переписку: снова открыть настройки, перейти в раздел «Чаты» → «История чатов» → «Экспортировать чат».

Что касается владельцев устройств Apple, то здесь нужно зайти в раздел настроек на своем смартфоне → найти вкладку «WhatsApp» → кликнуть на «Чаты» → выбрать нужную беседу → «Экспортировать чат».

Далее следует определиться, нужны ли нам медиафайлы вместе с историей, и сохранить архив удобным способом. Эти несложные шаги позволят защитить ценную информацию даже в условиях возможных ограничений сервиса.