Россиянам посоветовали собрать аптечку с минимальным набором лекарств перед посещением дачи

Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала RT , какие вещи стоит взять с собой на дачу, чтобы быть готовым к возможным проблемам. Первым делом эксперт советует собрать аптечку с минимальным набором лекарств: антисептик, стерильные бинты, антигистаминные таблетки, средства от ожогов, обезболивающие, жаропонижающие и препараты от расстройства желудка.

Кроме того, на даче не обойтись без средств от насекомых. По словам Кошелевой, репеллент поможет защититься от комаров и мошек, а специальное средство — от клещей. Важно помнить, что клещи особенно активны в мае и июне, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесу или на дачном участке.

Не стоит забывать и о защите от солнца. Крем с SPF 30 и выше следует наносить на лицо и другие открытые участки кожи каждые два часа.

Также эксперт рекомендует проверить наличие базовых инструментов на участке. Если есть сомнения в их исправности или комплектности, лучше обновить их заранее. ФУМ-лента, хомуты для труб, изолента — все это может пригодиться в самый неподходящий момент.

Наконец, стоит подготовиться к возможным отключениям электричества. Пауэрбанк и фонарь с запасными батарейками станут незаменимыми помощниками в такой ситуации.