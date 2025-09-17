Россиянам посоветовали регулярно очищать кэш приложений для освобождения памяти смартфона без потери данных

Несмотря на то что производители постоянно увеличивают объем памяти в смартфонах, многим все равно не хватает места для хранения данных. Желательно иметь как минимум 256 ГБ, но и этого может быть недостаточно, особенно если на устройстве много приложений и медиафайлов. Авторы Дзен-канала «Блог системного администратора» рассказали, как можно освободить память телефона без удаления ценных фото и видео, их слова привел сайт «7 Дней.ru» .

Как отметили специалисты, облачные сервисы, такие как Google Drive, iCloud или облако HUAWEI, позволяют автоматически синхронизировать и хранить файлы, освобождая внутреннюю память. Однако важно помнить, что они предоставляют ограниченное пространство, поэтому при необходимости лучше создавать резервные копии на внешних носителях.

Для оптимизации памяти важно регулярно очищать кэш приложений: браузеров, мессенджеров, соцсетей и игр. Это можно делать через встроенные инструменты системы, что также ускорит работу устройства. Также стоит проверить папки «Загрузки» и удалить ненужные файлы. Не забудьте очистить корзину в галерее, добавили эксперты.