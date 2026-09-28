Россиянам посоветовали проверить краны, розетки, окна и технику перед сдачей квартиры в аренду

Чтобы выгодно сдать квартиру в аренду, ее нужно сделать максимально привлекательной для будущих жильцов. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на экспертов.

Перед сдачей квартиры проверьте краны, слив, розетки, окна и технику, устранив протечки, плесень и сколы. Освежите стены, если отделка неопрятна, но не маскируйте серьезные дефекты — это вскроется при показе. Обязательно проведите уборку, вымойте окна и вытяжку.

Оставьте базовую мебель (кровать, шкаф, стол) и технику (холодильник, плиту, стиральную машину). Студентам нужно удобное рабочее место и розетки. В объявлении честно укажите, что входит в цену, а что нет, и правила по животным.

Описывая район, укажите транспорт, магазины, аптеки и точное время до метро, не преувеличивая. Если есть шум с дороги, предупредите об этом сразу.

Фотографируйте квартиру днем без личных вещей, показывая кухню, санузел, вид из окна и технику. Укажите площадь, этаж и состояние. До передачи ключей обязательно заключите письменный договор найма.