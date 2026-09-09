Россиянам посоветовали проверить до подачи тепла радиаторы, окна и электросеть

Перед отопительным сезоном следует осмотреть батареи и трубы, устранить сквозняки от окон и проверить электропроводку. Это поможет избежать протечек, потери тепла и перегрузки сети, сообщает газета «Известия» .

Менеджер по обучению Контакт-центра СТД «Петрович» Евгений Федоров рекомендовал до подачи тепла осмотреть радиаторы, доступные трубы, соединения и вентили. Батареи стоит очистить от пыли. При коррозии, протечках или неисправности арматуры нужно обращаться в управляющую организацию: разбирать централизованную систему самостоятельно не следует.

Мебель и плотные шторы не должны перекрывать батареи, так как они мешают циркуляции теплого воздуха. В декоративных экранах необходимы отверстия для воздухообмена.

Эксперт также посоветовал проверить уплотнители окон и балконных дверей. Если после их замены сквозняк сохранился, следует осмотреть регулировку створок и монтажные швы. Перед использованием обогревателей нужно проверить розетки, вилки и провода. Несколько мощных приборов нельзя подключать к одному удлинителю. При нагреве розетки, искрении или запахе горелого пластика технику необходимо отключить и вызвать специалиста.