Россиянам посоветовали проверить батареи, окна и вентиляцию при подготовке квартиры к зиме

Перед началом отопительного сезона жильцам стоит проверить радиаторы, трубы, окна, вентиляцию и наружный блок кондиционера. Эти работы займут около часа и помогут избежать протечек, сквозняков и плесени, передает «Вечерняя Москва» .

Генеральный директор ООО «Объединенный центр обслуживания» Евгений Беляев посоветовал осмотреть батареи и стыки труб. Капли воды и ржавчина на соединениях — повод вызвать мастера до гидравлических испытаний. Также нужно убедиться, что запорные краны открыты, а мебель и шторы не мешают теплоотдаче радиаторов.

Если батареи после запуска тепла останутся холодными, из них следует выпустить воздух через кран. Владельцам терморегуляторов стоит заранее проверить их работу. Эксперт напомнил, что решетки вентиляции нельзя закрывать: тягу безопасно проверять листом бумаги, а не огнем.

Отдельное внимание стоит уделить уплотнителям окон, входной и балконной дверей. Если лист бумаги легко вытягивается из закрытой створки, уплотнитель пора менять. На открытом балконе необходимо проверить гидроизоляцию пола.

До заморозков следует слить конденсат из дренажного шланга наружного блока кондиционера и закрыть его защитным чехлом. Беляев также рекомендовал сохранить контакты аварийной службы управляющей компании, подготовить фонарик, прокладки и выяснить расположение вводного крана воды.