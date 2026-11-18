При покупке межкомнатных дверей важно учесть пять ключевых критериев, чтобы избежать деформации полотна и быстрого износа. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Сначала эксперты советуют проверить геометрию изделия: разница диагоналей не должна превышать одного миллиметра. Качественное покрытие всегда гладкое, без волн и зазоров на стыках кромок.

Наполнение полотна выбирают под назначение помещения. Для спальни и детской важна звукоизоляция, а для кухни и ванной комнаты — влагостойкость. Слишком малый вес конструкции говорит о пустотах внутри каркаса.

Перед покупкой необходимо точно измерить проем. В России стандартом считаются полотна высотой 2000 миллиметров и шириной 600, 700, 800 или 900 миллиметров. Фурнитуру и петли следует подбирать с запасом прочности во избежание провисания.