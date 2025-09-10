Россиянам посоветовали позаботиться об установке общедомовых и индивидуальных приборов учета тепла и воды

Энергоэффективность многоквартирных домов — ключевой фактор для устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы в России. Директор компании «Теплоком» Ильшат Максютов сообщил «Известиям» , что приборы учета тепла и воды помогают контролировать потребление ресурсов, предотвращать утечки и несанкционированное использование, а также справедливо распределять расходы между жильцами.

Современные системы управления отоплением, реагирующие на данные от приборов и датчиков температуры, автоматически регулируют подачу тепла, минимизируя потери. Дополнительно применяются балансировочные клапаны и теплоизоляционные материалы, что также повышает энергоэффективность.

