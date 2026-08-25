Россиянам посоветовали покупать авиабилеты в обе стороны для экономии средств

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился рекомендациями по поиску бюджетных авиабилетов. Эксперт подчеркнул, что для существенной экономии пассажирам следует придерживаться нескольких правил при планировании поездок.

По словам специалиста, одним из главных принципов является покупка билета по маршруту «туда и обратно» единым бронированием. В большинстве случаев такой подход оказывается значительно дешевле, чем приобретение двух отдельных билетов в одну сторону. Кроме того, эксперт советует рассматривать комбинированные маршруты, сочетающие авиаперелет с наземными видами транспорта, так как это открывает реальную возможность сэкономить бюджет.

Пантелеев также настоятельно рекомендует постоянно отслеживать предложения разных перевозчиков, поскольку цены могут существенно варьироваться. Однако он предостерег путешественников от погони за сверхнизкими ценами, которыми часто завлекают недобросовестные продавцы. Слишком дешевые билеты могут скрывать дополнительные комиссии или указывать на мошеннические схемы, поэтому к подозрительно выгодным вариантам стоит относиться с особой осторожностью.