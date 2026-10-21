Россиянам посоветовали поддерживать влажность выше 55%, чтобы снизить статическое электричество в квартире

Поддержание влажности выше 55% и замена синтетики натуральными тканями помогают снизить статическое электричество в квартире во время отопительного сезона. Об этом сообщил URA.RU .

В сухом воздухе заряд скапливается быстрее на вещах и теле. Чтобы нейтрализовать его, рекомендуется включать увлажнитель воздуха, контролируя уровень гигрометром и не допуская сырости. Также советуют регулярно проветривать комнаты и не перегревать их.

Снизить электризацию позволяет отказ от синтетических пледов, штор и одежды в пользу льна, хлопка и шерсти. Ковры стоит обрабатывать антистатиком и чистить от пыли, а тапочки на резиновой подошве заменить обувью на кожаной.

Кроме того, перед контактом с чувствительной техникой или металлом заряд можно безопасно снять, коснувшись стены или деревянной двери.